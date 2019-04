Kleve : Die Gründer der ersten Tafel im Kreis

VON WERNER STALDER Der St. Antonius-Bruderschaft Kleve gehören 15 Mitglieder an. Karitative Zwecke im Mittelpunkt.

Willi Huybers ist ein Urgestein der St.-Antonius-Bruderschaft Kleve. Der 2. Brudermeister gehört seit 1953, also seit nunmehr 66 Jahren, zu den Antoniusbrüdern, zu der Generation, als die Bruderschaft noch in Uniform, mit Gewehr und Säbel als Schützenbruderschaft auftrat. Davon zeugt eine Seite der Fahne mit dem Leitgedanken der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften „Glaube, Sitte, Heimat“ und dem bekannten Emblem.

Der Präses Michael Rübo, Schatzmeister Bernhard Sack und Fahnenträger Markus Ingensand vertreten die andere Seite der 1955 neu angeschafften blauen Fahne mit dem Bild des heiligen Antonius Abbas, des Wüstenvaters, hinter dessen Bein ein Schwein zu sehen ist. Darauf steht das Gründerdatum 1461. Die drei traten 2001 in die St.-Antonius-Bruderschaft ein, als Pfarrer Fritz Leinung, Pastor der Unterstadtkirche in Kleve, neue Mitglieder warb, um den Niedergang der Bruderschaft zu verhindern. Seit dieser Zeit wurde der Schießsport aufgehoben und die Satzung geändert.

Entdeckt Bürgermeister Thelosen entdeckte es zufällig bei einem Besuch in einem Haus, in dem es als Stochereisen für den Kamin diente. Der Bürgermeister veranlasste, dass es der Antoniusbruderschaft zurückgegeben wurde.

Schwerpunkt war jetzt der Einsatz für karitative Zwecke. Die neue Satzung der Bruderschaft, die zu den ältesten im Klever Land gehört, konzentriert sich auf die Betreuung der Armen, die Erhaltung und Verschönerung der ehemaligen Minoritenkirche, der Unterstadtkirche St. Mariä Empfängnis, die Teilnahme an der Fronleichnamsprozession in Kleve und der Kreuztracht in Kranenburg sowie die Teilnahme am Festgottesdienst St. Mariä Empfängnis jeweils am 8. Dezember eines Jahres.