Reaktivierung am EOC geplant Sparkasse hat den Standort Hoffmannallee in Kleve geschlossen

Zum Hintergrund: Filialbetrieb gibt es an der Stelle schon lange nicht. Ende September 2014 wechselten die Mitarbeiter aus der Geschäftsstelle Hoffmannallee in die Hauptstelle und die Geschäftsstelle Materborn. An der Hoffmannallee blieb aber das Angebot von Geldautomaten für Ein- und Auszahlungen und Kontoserviceterminals erhalten. Nun ist damit Schluss. Was aus dem Gebäude wird, das der Bank gehört, sei noch unklar, so Braam.