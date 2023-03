Beratung im Kulturausschuss Das Stein-Buch soll Kalkar erhalten bleiben

Noch ist die Finanzierung nur zum Teil geklärt. Doch Harald Münzner, zuständig für die Kultur in Kalkar, legt sich fest: „Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Skulptur ‚Stein-Buch‘ des Künstlerpaars Kubach-Wilmsen in Kalkar bleiben wird. Sie muss einfach bleiben – ach, sie bleibt“, sagte er fordernd. Im vergangenen Jahr hatte die Präsentation im Museum Kalkar für großes Interesse beim Publikum gesorgt, Christoph Wilmsen-Wiegmann und der Verein der Freunde hatten die Ausstellung unterstützt, die bis Ende Februar lief und viele Besucher auch mit weiterer Anfahrt nach Kalkar lockte. Ebenso seien die Führungen, eine Schreibwerkstatt und Lesungen gut nachgefragt gewesen. Die Ausstellung endete am 26. Februar 2023, aber damit soll nicht alles vergessen sein: Die mehr als eine Tonne schwere Skulptur soll ihren dauerhaften Platz im öffentlichen Raum finden, und zwar auf der Fläche vor dem Museum, wo sie derzeit schon steht. Das Geld für die Anschaffung kommt anteilig aus dem Verfügungsfonds und vom Verein der Freunde, außerdem stehe eine große private Spende im Raum.