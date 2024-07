Ende für Beliebtes Geschäft Darum schließt die Schokoladenmacherei in Kleve für immer

Das ist eine traurige Nachricht für alle Genießer in Kleve und Umgebung: Die Schokoladenmacherei in der Kavarinerstraße schließt für immer. Am 28. September ist es schon so weit. „So wie einst der Schwanenritter zu Beatrix nach Kleve kam, so öffnete die Schokoladenmacherei vor 17 Jahren in der Kavarinerstraße und lud alle ein, in die Welt der Schokolade einzutauchen. Zwar ist das Ende der Schokoladenmacherei nicht so dramatisch wie bei der Sage um Beatrix und ihrem Schwanenritter Elias, dennoch ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, einen neuen Lebensabschnitt zu gestalten“, sagt Martin Marx. Wer mit dem Konditormeister spricht, der merkt: Sein kleines Geschäft ist ihm eine große Herzensangelegenheit. „Es ist eine Altersfrage“, sagt er auf Nachfrage unserer Redaktion. „Dass wir diesen Schritt gehen, ist schade. Aber es waren am Ende auch familiäre Gründe. Ich habe noch eine Zukunftsplanung jenseits des Geschäfts“, sagt Marx.