Bundeszuschüsse gefordert Schleuse Thema im Kreis Kleve

In Kleve steht das Thema seit Jahren auf der Agenda: Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) möchte die Verantwortlichkeit für die Schleuse an die Stadt geben. Dazu würde auch der Kanal zählen. Was mit dem Altrhein als Verbindung zum Rhein passiert, ist noch relativ offen. Hier erwartet die Stadt Kleve, dass die WSV den schiffbar hält. Dafür müsste aber erst eine neue Sportbootschleuse gebaut werden, weil der Deichverband im Zuge der Deichsanierung die alte Schleuse abreißen will: Sie liegt in der Deichlinie und ist derzeit untüchtig. Der Vorwurf seitens der Klever: Das WSV ist seiner Aufgabe nicht nachgekommen und hat die historische Schleuse nicht auf den Stand der Dinge gehalten, sodass diese jetzt stillgelegt ist. Für einen millionenschweren Bau einer neuen Sportbootschleuse sind der Stadt Kleve Bundeszuschüsse in Aussicht gestellt worden. Wobei die Stadt darauf beharrt, dass sie die neue Schleuse zum Nulltarif bekommt – schließlich sei die alte ja nicht instand gehalten worden, und man wolle nur ein funktionstüchtiges Bauwerk übernehmen.