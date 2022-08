Kleve : Die Römerstraße ist wieder für den Verkehr offen

Kleve Die Arbeiten am Kanal und an der Straßendecke sind abgeschlossen. Der nächste Schritt ist die Sperrung der Ringstraße. Die Römerstraße hat nun einen „Aras“ für Radfahrer.

Die großen Umleitungsschilder an der Nimwegerstraße und an der Lindenallee tragen einen roten Querbalken. Diese Umleitung muss man nicht mehr nehmen, denn die Römerstraße ist wieder offen: Die Bauarbeiten am ersten Abschnitt Sanierung Ringstraße unmittelbar am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium sind damit abgeschlossen. Kommende Woche beginnt dann der nächste Bauabschnitt mit den Sperrung Ringstraße – dann läuft die Umleitung für den Hauptdurchgangsverkehr und die Hauptverbindung von der Unter- in die Oberstadt in Kleve über die jetzt frei gewordene Römerstraße. Diese Arbeiten werden voraussichtlich eineinhalb Jahre brauchen: der Kanal muss ausgetauscht, die Straße neu aufgebaut, die Einmündungen der Querstraßen, die Bürgersteige und Radwege müssen ebenfalls komplett erneuert werden.