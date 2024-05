Zeichen gegen Homophobie Die Regenbogenfahnen werden im Kreis Kleve gehisst

In diesem Zusammenhang laden die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Kleve zusammen mit dem Sozialverein für Lesben und Schwule und together Kleve Interessierten ein, sich am 17. Mai die interaktive Kunstinstallation „Felsengarten“ in der Essener Innenstadt anzusehen. Mit dieser Kunstinstallation soll ein Bewusstsein für die Barrieren und Schwierigkeiten geschafft werden, denen Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung in Europa täglich gegenüberstehen, heißt es. Der „Felsengarten“ besteht aus transportablen, lebensechten Kunstfelsen, die den Aktionsraum strukturieren und Passantinnen und Passanten auffordern, den Felsengarten zu durchqueren.