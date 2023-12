Das ist unsere neue Serie Kinder sind keine kleinen Erwachsenen

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Was zunächst wie eine Binse klingen mag, ist in der Medizin entscheidend: Kinder und Jugendliche haben eigene Krankheitsbilder und -ausprägungen, sie benötigen speziell abgestimmte Therapien. Das gilt bei somatischen Erkrankungen wie Mumps, Masern und Röteln genauso wie bei psychiatrischen. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie Bedburg-Hau nimmt man sich den jungen und jüngsten Patienten an.