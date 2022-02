Drei Festnahmen in Kalkar : Polizei findet Cannabis-Felder in Einfamilienhaus

Polizei findet Cannabis-Felder in Einfamilienhaus

Drei Festnahmen in Kalkar

Kleverland Bei einer Grenzkontrolle waren Beamten Säcke von Blumenerde verdächtig vorgekommen. Die Ermittlungen führten zu einem Einfamilienhaus nach Kalkar-Niedermörmter. Dort fand man vier Cannabis-Felder in einer Indoor-Plantage, drei Menschen wurden festgenommen.

Im Rahmen einer grenzüberschreitenden Verkehrskontrolle wurde im Dezember 2021 ein in München zugelassener Pkw im Bereich Emmerich-Elten kontrolliert. In dem Wagen wurden asiatische Lebensmittel, sowie mehrere Säcke Blumenerde festgestellt. Was die eingesetzten Beamten skeptisch machte: Bei der Blumenerde handelte es sich um Aufzuchterde für Marihuana-Pflanzen.