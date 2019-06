Kleve : Das Kind im Mittelpunkt

Die sechs Kita-Leiterinnen von St. Mariä Himmelfahrt mit Verbundleiterin Ellen Rütter (r.). Foto: Evers, Gottfried (eve)

Sechs Kindertagesstätten in Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde St.-Mariä-Himmelfahrt stellen sich vor.

Von Werner Stalder

Es waren imposante Zahlen, die die Verbundleiterin Ellen Rütter in einer Übersicht der sechs Kitas der St.-Mariä-Himmelfahrt- Gemeinde Kleve vorlegen konnte: Insgesamt besuchen derzeit 352 Kinder in insgesamt 17 Gruppen die Kitas, davon sind 52 Kinder unter drei Jahren, 23 Kinder mit erhöhtem Förderbedarf und 219 Kinder in der Übermittagsbetreuung – Tendenz steigend! 62 pädagogische Mitarbeiter, sechs Küchenfeen, vier Raumpflegerinnen und ein Hausmeister kümmern sich um das Wohl der ihnen anvertrauten Kinder.

Die St.-Bonifatius-Kita in der Pannofenstraße 12 wurde vor 26 Jahren, im Mai 1993 eingeweiht. Dort gibt es eine Frosch- und eine Mäusegruppe mit 44 Kindern. Wie die Leiterin Corinna Heuvelmann sagt, ist die Kita St. Bonifatius ein Familienzentrum und eine Sprach-Kita. Es gibt Kinder aus acht Nationalitäten. „Da die Räumlichkeiten zuhause sehr begrenzt sind, besteht ein starker Bewegungsdrang“, sagt sie. Es gibt verschiedene Betreuungsangebote. Die Kinder der beiden Gruppen besuchen sich untereinander.

info In allen sechs Kitas gibt es eine Warteliste Warteliste In allen sechs Kitas der Gemeinde gibt es eine . Das Mindestalter für eine Aufnahme beträgt zwei Jahre. Elternrat Jede Gruppe wird i von zwei Personen vertreten. Verbund Die Leiterinnen treffen sich monatlich mit der Verbundleitung Ellen Rütter.

Die meisten Kinder bevölkern das Familienzentrum Christus-König, Merowingerstraße 105, nämlich 95 Kinder in fünf Gruppen. 19 verschiedene Nationalitäten machen es erforderlich, dass es eine Sprach-Kita ist.

„Sprache ist der Schlüssel zur Welt“ heißt das Motto. Damit erhält die Sprachbildung eine besondere Förderung des Bundes. Die Leiterin Monika Stockhorst wies auf 15 Kinder mit erhöhtem Förderbedarf hin und unterstrich die Kooperation mit der Frühförderstelle.

Leiterin Christiane Groenewald ist besonders stolz darauf, dass die Kita St.-Elisabeth die älteste Einrichtung in Kleve ist. 1878 musste die von Schwestern geleitete „Kinderbewahranstalt“ geschlossen werden; im Jahr 1892 wurde sie wieder geöffnet. Damals fand sie ihr neues Domizil im Klösterchen an der Stechbahn.

Seit 1976 befindet sich die Kita in der Kasinostraße 7. Auch sie ist eine Sprach-Kita und hat drei Gruppen mit 62 Kindern. „Wir freuen uns, ein katholischer Kindergarten zu sein“, sagt Christiane Groenewald. Zehn pädagogische Mitarbeiter begleiten die Kinder in ihrem Alltag. Jede Kita hat ihr eigenes „Gesicht“ und einen anderen Schwerpunkt. Die Kita St. Lambertus, Kranenburger Straße 29a, in Donsbrüggen, ist im dörflichen Leben fest eingebunden. Zum derzeitigen Personal gehören acht Erzieherinnen, eine Küchenkraft und ein Hausmeister. Die Leiterin Tanja de Haan lobt das weitläufige Außengelände und den nahe gelegenen Wald. 1970 wurde die Kita in katholischer Trägerschaft, damals unter Pastor Fonck, für die Kinder des Dorfes eröffnet.

Auch die Kita St.-Nikolaus in der Spyckstraße 38 ist als Familienzentrum anerkannt und kooperiert mit dem Familienzentrum St.-Bonifatius. Es begann 1952 In Holzbaracken, bis 1993 ein festes Gebäude entstand. „Es gibt seit Jahren eine ‚Vorleseoma’, und auf dem Merkurplatz können die Kinder richtig Gas geben“, sagt die Leiterin Sandra Müskens.