Bunte Parteienlandschaft Die Partei Volt nimmt Anlauf auf den Klever Rat

Kleve · Die pro-europäische Bewegung formiert sich derzeit in der Kreisstadt. Sie hat die Kommunalwahl 2025 längst im Blick. In Großstädten wie Düsseldorf, Münster oder München mischt die Partei bereits mit, zudem ist sie in den Niederlanden ein Faktor.

03.10.2023, 05:15 Uhr

Yvonne Lamik, Jonas Lamik sowie Michel Maas (v.l.) besuchten den niederländischen Volt-Chef Laurens Dassen (Zweiter von rechts). Foto: Volt

Von Maarten Oversteegen

Die Klever Parteienlandschaft dürfte mit der Kommunalwahl 2025 bunter werden. Im August gründeten sich bereits die Freien Wähler unter dem Vorsitzenden Georg Cluse. Sein erklärtes Ziel ist es, in den Klever Stadtrat einzuziehen. Und auch die pro-europäische Bürgerbewegung „Volt“ nimmt einen Anlauf auf den Ratssaal. Yvonne Lamik, Teamleiterin bei Volt im Kreis Kleve, sagt im Gespräch mit unserer Redaktion: „Wir arbeiten daran, 2025 alle 22 Wahlkreise zu besetzen.“