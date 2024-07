Kleve und Umgebung Diese Gruppen brechen wieder nach Ameland auf

Da es in Rheinland-Pfalz und Hessen zu Urlaubs-Überschneidungen mit Nordrhein-Westfalen kommt, können nicht alle Kreis Klever Lager volle 14 Tage auf Ameland bleiben. So zum Beispiel das Amelandlager Griethausen im Kienstrahoeve an der Willibrordusstraße in Buren. 66 Kinder, 19 Betreuer und vier Küchengeister dürfen sich dennoch auf viel Programm freuen. Es wird beispielsweise ein Oktoberschützenfest mit Umzug geben, Kutterfahrt und Standup Paddling. „Zuvor heißt es am 29. Juni von 11 bis 18 Uhr an der Feuerwehr in Griethausen wieder ‚Schrubben für den Kutter‘. Gegen freiwillige Spenden werden Autos, Fahrräder und Motorräder gewaschen“, sagt Sascha Merling, der das „Wölfe-Rudel“ wieder anführt.