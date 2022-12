Polizei im Kreis Kleve Die neuen Bezirksbeamten im Porträt

Polizeihauptkommissar Marco Klösters ist seit dem 1. November neuer Bezirksbeamter der Gemeinde Kranenburg und ebenfalls für Bimmen und Keeken zuständig. Er tritt die Nachfolge von PHK Klaus Dercks an, der kürzlich pensioniert wurde. Marco Klösters ist 52 Jahre alt, verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. Der Hobbygärtner und passionierte Fahrradfahrer wohnt nicht nur in Kranenburg, sondern ist auch dort aufgewachsen. Seit 32 Jahren ist Klösters nun bei der Polizei; zunächst in einem Einsatzzug in Leverkusen und im Anschluss für zehn Jahre in der Kreispolizeibehörde Wesel. Danach wechselte er zur KPB Kleve und war hier bei den Polizeiwachen in Geldern, Emmerich und Kleve im Wach- und Wechseldienst tätig. Als Bezirksbeamter wünscht sich Marco Klösters eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Bürgern, denn er möchte das „Ohr am Dorf“ haben.