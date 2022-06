Unternehmen : Zwischen Zapfsäulen aufgewachsen

Dennis Abraham ist Standortleiter der Shell-Tankstelle an der Hoffmannallee. Seine Mutter Sabine Abraham ist mittlerweile Pächterin von vier Filialen des Mineralölkonzerns. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Ab Montag ist die Shell-Tankstelle an der Hoffmannallee wieder geöffnet. Der Klever Herbert Jöken hatte sie nach 65 Jahren Familiengeschichte geschlossen. Jetzt führt Sabine Abraham die Station mit dem hellgelben Muschellogo.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Janssen

Tankstellenbesitzer werden in ihren Job hineingeboren. So war es auch bei Herbert Jöken (62). Der Klever drehte jedoch im Mai den Zapfhahn der Shell-Tankstelle an der Hoffmannallee zu und ging in den Ruhestand. Ein Klever Unternehmen mit Tradition weniger. Doch bringt die neue Betreiberin nicht weniger Tankstellenerfahrung mit. Sabine Abraham (52) ist die neue Pächterin. Sie ist in Goch geboren und lebt dort heute noch.

Mit der Klever Niederlassung führt sie jetzt mittlerweile vier Standorte, an denen Kraftstoff der Marke Shell verkauft wird. Zwei davon sind in Kevelaer, einer liegt am Gocher Nordring. Aufgewachsen ist Sabine Abraham zwischen Zapfsäulen. Schon ihr Vater war Besitzer einer Tankstelle. Die erste hatte er am Hunsberg in Goch. Mit 17 Jahren war sie bereits Chefin einer Tankstelle in Moers-Repelen. Zu der Zeit stieg sie noch mit Zahlen unter dem Arm eine Leiter hoch, um den Preis an der Anzeige zu ändern. Gleichaltrige waren damals damit beschäftigt, Bewerbungen zu schreiben. Der berufliche Werdegang von Sabine Abraham war zu der Zeit bereits entschieden. Keine schlechte Wahl, wie sich im Laufe der Jahre zeigte.

Moers-Repelen, Rheinberg, Kamp-Lintfort waren unter anderem Stationen der 52-Jährigen, bevor sie 1996 nach Kevelaer kam. Zunächst für eine Dea-Niederlassung zuständig, übernahm sie 2003 die erste Shell-Tankstelle an der Lindenstraße. Das Mineralölunternehmen bot ihr eine zweite und dritte Niederlassung an. Shell war mit der Betreiberin offenbar mehr als nur zufrieden. Von Kevelaer aus arbeitete sie sich immer weiter den Nordkreis hinauf. „Ob jetzt Schluss ist, weiß ich nicht“, sagt die Frau mit einem Lächeln. Aber man sieht es ihr an. Völlig absurd ist die Frage nicht.

Heute saß die Pächterin in ihrem Büro an der Hoffmannallee. Es sah nach reichlich Arbeit aus, damit Montag geöffnet werden kann. Das Gelände war noch mit einem Bauzaun abgesperrt. Maler waren dabei, die Fassade zu streichen. Auf dem Hof drehten Kehrmaschinen ihre Runden. Ein Plakatkleber bringt Werbung für „Aldi-Talk“ an eine riesige Wand an. Hektisch war die Gocherin nicht. „Es ist ja nicht die erste Station“, sagt sie. Die Regale im Verkaufsraum sind hingegen nahezu lückenlos gefüllt. „Wo, was zu stehen hat, wird vom genau vorgeschrieben“, erklärt Dennis Abraham (29). Er ist der Sohn der 52-Jährigen und wird die Klever Niederlassung als Stationsleiter führen. Bei einem Blick rund durch den Verkaufsraum zeigt er auf ein Regal, das sich auf Augenhöhe befindet. In dem Bereich werden Getränke in Dosen angeboten. „Genau da müssen sie stehen. Hier, Red Bull, die Energiedrinks sind im Moment total in“, weiß er. Selbst die Zigarettenmarken sind nach Vorgabe im Regal platziert. Über die freuen sich derzeit vor allem Niederländer. Die Preise für Tabakwaren sind im Nachbarland erheblich höher.

Blick in den neu gestalteten Verkaufsraum. Hinter der Theke steht Nils Hernandez-Diaz. Der 48-Jährige ist ein routinierter Tankstellen-Mitarbeiter. Foto: Markus van Offern (mvo)

Es gab Zeiten, in denen der Betreiber oder Pächter einer Tankstelle vom Benzinverkauf leben konnte. Das hat sich mittlerweile erledigt. Zu dem Thema will sich Sabine Abraham nicht äußern. Als sie mit 17 Jahren Geschäftsführerin einer Tankstation war, lagen Kaugummis auf einem Schreibtisch. Er diente als Theke. In einer Ecke stand noch eine Kiste, in der Coca-Cola in Glasflaschen angeboten wurde.

Die heutige Kundschaft sei nicht immer leicht, so die Gocherin. Tankbetrüger waren auch schon bei ihr aktiv. Doch dürfte es in Kleve schwerer werden, sich vom Hof zu machen, ohne zu bezahlen. Die Hoffmannallee ist aufgrund der Frequenz weniger geeignet für den Sprit-Diebstahl als etwa Standorte in Kranenburg. Mittlerweile stehen auf YouTube Filme, die eine Art Betriebsanleitung für einen gelungenen Tankbetrug sind. Wer erwischt wird, zahle 50 Euro und den gestohlenen Sprit, so die Pächterin. Das Risiko gehen viele ein.