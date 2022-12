Kindergarten an der van-de-Loo-Straße Die neue Kita Trommelwirbel wurde eingeweiht

Nach knapp elfmonatiger Bauzeit wurde der Neubau der Kindertagesstätte „Trommelwirbel“ am Mittelweg in Kleve fertiggestellt und konnte jetzt feierlich eingeweiht werden. Träger der Kita ist die Stiftung Anna-Stift in Goch. Nach einer kurzen Begrüßung von Einrichtungsleiterin Kathrin van der Louw, die sich bei allen Beteiligten für die Unterstützung in der turbulenten Zeit der letzten acht Wochen bedankte, übernahm Propst Johannes Mecking mit einem kleinen Gottesdienst das weitere Geschehen der Einweihung. Er erinnerte daran, dass auf diesem Grund und Boden jahrelang der Christus-König-Kindergarten beheimatet war. „Es war eine gute Idee des Anna-Stiftes hier eine neue Kita zu bauen. In der Bibel steht: Lasset die Kinder zu mir kommen, und sie sollen hier gut aufgehoben sein“, sagte Mecking.