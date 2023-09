Unterwegs im Jeep Klever Weltreise-Paar ist in Tadschikistan angekommen

In der Folge ging es durch Griechenland, Rumänien, die Türkei und einige weitere Länder. „In Rumänien wurde das Projekt nur einen Tag vor unserer Ankunft von der Regierung verboten und in der Türkei war aufgrund des Erdbebens kein Besuch möglich“, erzählt Greta. Für ihr nächstes Etappenziel in Tadschikistan haben sie bisher lediglich Koordinaten erhalten. Dort werden sie eine Ansprechperson treffen. „Wenn man das so hört, mag es unorganisiert klingen, doch ohne stabiles Internet und sonstige Kommunikationswege ist es das Maximale an Organisation, was in entlegenen Bergregionen möglich ist“, sagt Greta.