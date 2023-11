Berufsorientierung in Kleve Die Nacht der Ausbildung – ein Sprungbrett in den Beruf

Nach mindestens zehn Jahren hat man in Nordrhein-Westfalen die Schule abgeschlossen. Endlich gibt es keine Hausaufgaben mehr, keine Klausuren mehr. Und was jetzt? Was fängt man denn jetzt mit dem Rest des Lebens an? Eine Frage, die sich jeder Jugendliche und junge Erwachsene einmal stellen muss. Die Antwort konnte man am Freitag bei der Nacht der Ausbildung suchen. Von 16 bis 20 Uhr öffneten 76 Betriebe ihre Türen für alle Interessierten.