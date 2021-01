Naturschutz am Niederrhein : Hilfe für bedrohte Vögel in Wiesen und Weiden

Kleve Die Nabu-Naturschutzstation Niederrhein verbessert die Lebensbedingungen der Wiesenvögel. Die EU fördert das Projekt mit 19 Millionen Euro.

Drei Biostationen am Unteren Niederrhein kooperieren mit weiteren Partnern im neuen EU-Projekt „LIFE Wiesenvögel NRW“: die Biologische Station im Kreis Wesel, die Nabu Naturschutzstation Niederrhein und das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve. Gemeinsam wollen sie die Lebensbedingungen für die bedrohten Wiesenvögel wie Kiebitz und Uferschnepfe in den kommenden sieben Jahren vor Ort verbessern. Fast ein Fünftel der Projektmittel in Höhe von etwa 19 Millionen Euro fließen in die hiesige Region.