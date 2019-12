Kleve : Musikschule feiert Zehnjähriges

Kleve Jubiläumskonzert der Musikschule de Bortoli in Kleve.

Ob „Für Elise“ von Beethoven, Mozarts „Kleine Nachtmusik“ oder Chopins „Nocturne“: Beim Jubiläumskonzert der Musikschule De Bortoli gaben Schülerinnen und Schüler zwischen sieben und 18 Jahren am Flügel Kostproben ihres Könnens. Vor zehn Jahren gründete Berthold De Bortoli die Musikschule und hat seitdem zahlreiche Kinder und Erwachsene für das Instrument begeistern können, dem er selbst bereits im Alter von fünf Jahren die ersten Melodien entlockte. Stimmungsvoll ging es beim Jubiläumskonzert am Sonntag im Kaminsaal des Schlosses Hertefeld in Weeze zu, denn neben berühmten klassischen Kompositionen erklangen natürlich auch Popsongs und Weihnachtslieder genauso wie Hits aus Filmen, wie „Let it go“ aus „Frozen“ oder „Pirates of the Caribbean“ aus „Fluch der Karibik“. Auch Lieder aus Musicals wie „Tarzan“ oder „Tanz der Vampire“ begeisterten die Zuhörer, die mit den Klavierschülern aus dem gesamten Kreis Kleve nach Hertefeld gekommen waren. Einige Überraschungen gab es auch: so wurden rockige Klänge mit Keyboard und Gitarrenbegleitung geboten.