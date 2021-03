Kreis Kleve : Wieder eintauchen in die Museumwelt

Kreis Kleve In Kevelaer können sich die Besucher die Ausstellung „Anderwelt“ anschauen. Auch andere Kunsthäuser stehen in den Startlöchern. Im RAF-Museum Weeze wartet man mit der Wiedereröffnung noch bis Anfang April ab.

Der 9. März 2021 ist das Datum, das die Museumsmacher im Kreis Kleve aufatmen lässt. Denn an diesem Dienstag ist es ihnen nach den neuen Corona-Regelungen erlaubt, ihre Häuser wieder zu öffnen.

Veronika Hebben, die Leiterin des Niederrheinischen Museums in Kevelaer, freut sich sehr, die ersten Besucher des Jahres begrüßen zu dürfen. Auf die Kunstinteressierten wartet die Wiedereröffnung der monografischen Schau „Anderwelt – Der Künstler Paul Jansen-Sprenger“. Auch die ständigen Sammlungen sind begehbar und ermöglichen anhand originaler Objekte, sich die niederrheinische Kunst und Kultur wieder in Erinnerung zu rufen.

Info Die Regeln für den Museumsbesuch Allgemein Für den Besuch gelten die aktuellen Hygienebestimmungen und Schutzmaßnahmen. Kevelaer Die Sonderausstellung und die Sammlungen des Museums können nur nach Terminvereinbarung besucht werden. Eine Terminabsprache ist per Telefon unter der Nummer 02832 954120 von 10 bis 17 Uhr möglich. Kontakt Niederrheinisches Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte, Hauptstraße 18, Kevelaer, Internet www.niederrheinisches-museum-kevelaer.de

Die monografische Schau „Anderwelt“ zeigt die außergewöhnlichen (Auf-)Glasmalereien und Zeichnungen des Künstlers Paul Jansen-Sprenger, die den Betrachter dazu ermuntern, in einen Dialog mit ihnen zu treten und das Dargestellte näher zu ergründen. Man sucht nach Motiven, Formen und Farben und findet diese bei genauerem Hinsehen mal schnell und mal langsam. Sie sind verborgen und doch sichtbar: Menschen, Tiere, Pflanzen und Fantasiewesen.

So zeigt sich in den Arbeiten des Künstlers ein Spannungsfeld zwischen Realität und Abstraktion sowie zwischen den unterschiedlichen Techniken, aus denen die Objekte bestehen. Das Nicht-Gegenständliche in seinen Werken ist dabei stark ausgeprägt. Wie Paul Jansen-Sprenger selber schreibt, findet er seine Quelle und Inspiration in seiner Naturverbundenheit, die er bewusst zum Ausdruck bringen möchte. Dies strahlt bei einer näheren Betrachtung jedes Objekt durch Farbwahl und / oder Motivik aus.

Als freischaffender Künstler präsentierte Jansen-Sprenger seine Arbeiten schon bei Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen am Niederrhein. Neben der Ausbildung in der Aquarell- und Ölmalerei sowie der Zeichenkunst ist es vor allem seine Ausbildung und langjährige Arbeit als Glasmaler, die dem 1958 geborenen Künstler eine gute Grundlage für sein heutiges Schaffen bereitet. Im Besonderen möchte er dem Betrachter seinen eigenen Interpretationsspielraum geben.

Veranstaltungen zur Ausstellung können zunächst noch nicht stattfinden. Sobald Führungen und Workshops wieder durchgeführt werden, wird dies über die digitalen Medien des Museums und die Presse bekannt gegeben.

Während Kevelaer öffnen will, bleiben die Türen im RAF-Museum am Flughafen Weeze weiter geschlossen . „Der Winter ist zwar vorbei, die Probleme mit der Pandemie aber noch nicht“, so Heinz-Willi Knechten, Vorsitzender des Museums. Nach den jüngsten Beschlüssen zu Öffnung, Nichtöffnung oder teilweiser Öffnung von Geschäften, Kinos, Theatern oder Museen sei die Verunsicherung groß. „Es erscheint uns schwierig, die jeweiligen Inzidenzwerte im Blick zu behalten“, meint Knechten. Frage sei auch, ob die Ist Herkunft der Besucher dabei eine Rolle spielt.

Ein Problem sei zudem, dass die Aufsichtspersonen im Museum zu den Risikogruppen gehören. Daher habe man sich dafür entschieden, das Museum geschlossen zu halten. „Wir peilen nun für eine Öffnung Anfang April an. Sollten sich zwischenzeitlich Einzelpersonen oder Kleingruppen für einen Besuch unter Corona-Bedingungen interessieren und anmelden wollen, kann darüber von Fall zu Fall entschieden werden.“ Infos gibt es im Internet unter www.laarbruch-museum.net.

Wie in Kevelaer wollen auch andere Museen im Kreis ihren Besuchern bis jetzt Verborgenes wieder zeigen: In Goch ist es der Blick auf zehn Jahre Kunst des Bananen-Sprayers Thomas Baumgärtel. In Kleve die eigens bis 25. April verlängerte, sehenswerte „Freischwimmer“-Ausstellung zur Foto-Kunst der Gegenwart mit Werken aus der Sammlung Kurhaus und der Sammlung Viehof. Oder in Moyland die neu aufgebaute Ausstellung mit Werken von Robert Schad, dessen monumentale Skulpturen auch schon während der Pandemie-Schließung im Garten zu sehen waren.

„Wir warten darauf, endlich unsere Türen wieder aufmachen zu können. Denn wir wollen ja wahrgenommen werden, wir wollen ja die wunderbare Möglichkeit bieten, durch unsere Ausstellungen gehen zu können in der Auseinandersetzung mit der Kunst und sich selbst und nicht nur ausschließlich an Corona denken zu müssen“, sagt Harald Kunde, Direktor des Museums Kurhaus. Kunde hat auch schon einen Fünf-Punkte-Plan ausgearbeitet, wie man die Öffnung durchführen kann: Der Besuch ist nur nach Anmeldung per E-Mail oder Telefon möglich, es muss eine medizinische Atemschutzmaske getragen werden, am Eingang steht der Desinfektionsspender bereit. Außerdem soll der Besuch nur nach vollständiger Ausfüllung der „Rückverfolgbarkeitslisten“ am Eingangsbereich möglich sein. Kunde rechnet auch mit einer zulässigen Gesamtpersonenanzahl von maximal 100 Personen bei 20 Quadratmetern pro Person und 2500 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Er könne sich auch zu einer besseren Strukturierung der Anmeldungen Zeitfenster für Besucher von jeweils zwei Stunden vorstellen.

In den Startlöchern steht man auch anderswo. „Wenn wir dürfen, sind wir gerüstet“, sagt Stephan Mann, Leiter des Gocher Museums. Dann könne man schnell die Pforten öffnen und habe, ähnlich wie Kleve, die Möglichkeiten, zügig entsprechend der Vorschriften handeln zu können, so Mann.