Mittwochsakademie : Nur Bares ist Wahres

Die Mittwochsakademie an der Hochschule Rhein-Waal steht im Zeichen Europas. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Mittwochsakademie startet im Zeichen Europas: Es geht um Fußball-Spitzenclubs, Dörfer und die Europawahl.

90 Prozent der Deutschen lehnen die jüngst immer wieder diskutierte Abschaffung des Bargeldes ab. Warum das so ist, ergründet Oliver Serfling, Professor für Wirtschaftspolitik und Entwicklungsökomik an der Hochschule Rhein-Waal (HSRW), am 17. April, 18 Uhr während der Mittwochsakademie. „Nur Bares ist Wahres - die Deutschen und ihre Liebe zum Bargeld“ lautet denn auch sein Vortrag.

Immer wieder Mittwochs lädt die Fakultät Gesellschaft und Ökonomie der Hochschule Rhein-Waal alle Bürgerein zur spannenden Vortragsreihe am Puls der Zeit, „Mittwochsakademie“. Die steht in diesem Jahr auch im Zeichen von Europa.

Info Mittwochsakademie auf dem Campus Kleve Campus Kleve: Die neuen Veranstaltungen der Mittwochsakademie sind auf dem Campus Kleve, Marie-Curie-Straße 1 im Fakultäts-Gebäude 2, Raum 02 01 017 (Seminarraum 5). Daten: Mittwochs während des Semester im Schnitt alle zwei Wochen. Beginn 18 Uhr, die Sonderveranstaltung am Tag der offenen Tür (25. Mai) um 14 Uhr. Eintritt ist frei, Anmeldung nicht erforderlich.

Zunächst stimmt Prof. Jakob Lempp, HSRW, mit seinem Vortrag am 8. Mai, 18 Uhr, auf die Wahl am 26. Mai ein. Sein Vortrag zeigt auf, dass selten eine Europawahl von solch historischer Tragweite, von solch einer Richtungsentscheidung anstand, wie in diesem Jahr.

Ob es gelingen kann, aus dem nationalen Wettstreit von Fußball-Vereins- und -Nationalmannschaften einen europäischen Gedanken zu gewinnen, untersuchen Prof. Alexander Brand, HSRW, und Regina Weber, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt EUFoot. „Wenn Clubs mit einer Vielzahl europäischer Akteure regelmäßig mit anderen europäischen Spitzenteams konkurrieren, während Fans gerne zu Auswärtsspielen jenseits der Grenze reiden, kann das nicht nationale Grenzen überwinden?“, fragt Brand.

Dann geht’s zu den Dörfern in der Grenzregion, deren Zukunft und wie man junge Menschen am Dorfleben teilhaben lässt. Prof. Heike Helen Weinbach, HSRW, und Hilde Wierda-Boer von der Hogeschool van Arneim und Nimwegen (HAN) referieren am 9. Oktober auf Deutsch und Niederländisch zum Thema.

Ganz und gar nicht europäisch erscheint das Thema von Christoph Meißelbach von der Technischen Universität Dresden: Es geht um Pegida und AfD, um Analysen und persönliche Beobachtungen des Politikwissenschaftlers, die unter Pegida leidet. Mit der Frauenquote in Aufsichtsräten befasst sich Prof. Ute Merbecks, HSRW, am Mittwoch 6. November.

Das Thema Gleichberichtigung gibt’s auch zum Auftakt der Reihe am heutigen Mittwoch, 3. April: „Frauen in Führungspositionen - Männer in einer neuen Väterrolle?“ heißt das Thema von Hildegard Maria Nickel, emeritierte Professorin der Humboldt-Uni Berlin, die ein klein wenig optimistisch in die Zukunft der Gleichberechtigung blickt und gemeinsame Interessenlagen von jungen männlichen und weiblichen Fach- und Führungskräften untersucht.

Den Abschluss macht am 20. November, 18 Uhr, ein ganz und gar lokales Thema: Es geht um das „Zusammenleben und -arbeiten im Quartier“ in Kleve. Prof. Irmgard Jungwirth, Hochschule Rhein-Waal, und Claudia-Livia Balan stellen die Ergebnisse vor.