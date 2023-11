Leitmesse für Landwirtschaft Green Live steht in den Startlöchern

In Halle A gibt es ein Kälber-Special. In der komplexen Welt der Landwirtschaft spielen Kälber eine zentrale Rolle für die Zukunft von Milchproduktion und Mast. Wie können wir das Wachstum, die Gesundheit und das Verhalten dieser Kälber optimal fördern? In gleichem Maße aber auch die Transporte und Betriebswechsel so gestalten, dass Stress minimiert wird, sowie Gesundheit, Leistung und Wohlbefinden optimal unterstützt werden? Das „Kälber-Spezial“ auf der diesjährigen Green Live in Kalkar biete da spannende Einblicke. Herausforderungen mit Experten aus dem Stallbau, der Fütterung und dem Handel müssen bewätigt werden – Fachvorträge helfen dabei.