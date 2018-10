Die Martinszüge 2018 im Kleverland

Uedem Der diesjährige Martinszug in Uedem findet am Freitag, 9. November 2018, statt. Um 17.30 Uhr beginnt der Umzug auf der Meursfeldstraße. Das Martinskomitee hat folgenden Zugweg festgelegt: Meursfeldstraße, Kervenheimer Straße, Ostwall, Bergstraße, Lohberg, Friedensstraße, Thelenweg, Bergstraße, Rother Berg, Kiefernweg, Gartenstraße, Lohfeldstraße, Meursfeldstraße. Die Anwohner der betroffenen Straßen werden herzlich gebeten, den Zugweg mit Lichtern und Laternen zu schmücken. Nach dem Umzug findet auf dem Schulhof der Grundschule das Martinsspiel mit der berühmten Szene der Mantelteilung statt. Im Anschluss daran bekommen die Kinder der Geschwister-Devries-Schule ihre Martinstüten in den Klassen. Alle anderen Kinder erhalten ihre Tüte in der Pausenhalle der Hanns-Dieter-Hüsch-Schule. Für das leibliche Wohl nach dem Martinszug sorgt der Musikverein Concordia Uedem, so dass der Martinstag in Uedem in aller Ruhe ausklingen kann.