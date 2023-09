Pläne werden konkret Landesgartenschau 2029 könnte wirklich in Kleve stattfinden

Kleve · Im Jahr 2029 könnte die Gartenbau-Ausstellung in Kleve stattfinden. Historische Grünflächen gibt es reichlich. Nur die Lage am Wasser müsse noch klarer herausgearbeitet werden, meint eine Expertin. Die Verwaltung ist euphorisch, in der Politik gibt es auch kritische Stimmen.

22.09.2023, 05:15 Uhr

Der Forstgarten könnte Teil der Klever Landesgartenschau 2029 sein. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Von Maarten Oversteegen

Die historische Gartenanlagen an der Tiergartenstraße, der Spoykanal im Zentrum, eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Hochschule – die Stadt Kleve hat gute Argumente, um 2029 Ausrichterin der Landesgartenschau zu werden. Das meint zumindest Isabella de Medici vom Planungsbüro DTP Landschaftsarchitekten. „Wir finden in Kleve eine besondere Landschaft vor“, sagte die Expertin am Mittwochabend im Stadtrat. „Es gibt eine Vielzahl historischer Gartenanlagen, die schon zahlreiche Besucher anlocken.“