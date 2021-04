Kommunalpolitik im Kreis Kleve : Grüne für politische Arbeit im Netz

Kreis Kleve Über den Antrag der Grünen „Virtuelle Sitzungen“ wird auf der nächsten Sitzung des Kreistags entschieden. Informationsaustausch zwischen Politik und Verwaltung muss gesichert sein.

Gesundheit und Infektionsschutz first – auch in der politischen Ausschussarbeit im Kreis Kleve. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert, die politischen Beratungen der Kreisfachausschüsse bei hohen Inzidenzwerten in Videokonferenzen zu führen. Dazu hat die Partei jetzt einen Antrag gestellt.

„Die Landrätin appelliert an die politischen Gremien, unter den derzeitigen Corona-Bedingungen auf Sitzungen zu verzichten. Wir möchten unseren politischen Aufgaben nachkommen und gleichzeitig gesundheitliche Gefahren abwehren. Dazu schlagen wir in unserem Antrag eine Lösung vor, die bereits in anderen Kreisen erfolgreich praktiziert wird“, sagt Andreas Mayer, Vorsitzender der Fraktion der Grünen. „Wir müssen für die fachlichen Beratungen in den Ausschüssen einen Arbeitsmodus nutzen, der auch bei hohen Inzidenzwerten rechtssicher und tragfähig ist“, erklärt Elke Währisch-Große, Vorsitzende des Ausschusses für Organisation, Integration und Gleichstellung.