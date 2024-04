Altar aus Dortmund Die Kopie des Baegert-Altars mit Schwanenburg bleibt in Kleve

Da hieß es „Kunst & Kopie“ und es ging um die Frage, wie man per Digitalisierung und Kopie Kulturerbe rettet oder überhaupt zugänglich macht und wie eine solche Kopie zu berwerten ist und wie sie entsteht. Denn für die laufende Jan-Baegert-Ausstellung „Schönheit & Verzückung“ im Museum Kurhaus wurden etliche Kopien gemacht. In der Ausstellung wurden so Werke Baegerts, die nicht ausgeliehen werden konnten, durch so genannte Digitalisate ersetzt und machen die Ausstellung zur gelungenen Gesamtschau. Zum Schluss des Abends gab es wunderbare Impressionen von der Fröbus-Arbeit und der Kunst Baegerts im Film von Dokumentarfilmer Shuchang Xie.