Tonstudio und Veranstaltungsfirma Die Klever Soundbox wird 25 Jahre alt

„Kultur von Klevern für Klever“ ist der Slogan der Firma Soundbox. „Wobei es ja eigentlich heißen müsste: ‚Kultur von einem Klever für Klever‘“, sagt Tim Verfondern und lächelt. Denn die Soundbox ist streng genommen eine One Man Show. Die Soundbox, das ist Tim Verfondern. Mit einem Tonstudio am Regenbogen fing der heute 48-jährige Klever vor einem Vierteljahrhundert am Regenbogen in Kleve an. Das Tonstudio betreibt er bis heute, doch im Laufe der 25 Jahre hat er sein Geschäftsfeld erweitert. Heute verbinden viele Klever die Soundbox vor allem mit Kulturveranstaltungen in ihrer Heimatstadt.