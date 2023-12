Nach Verzögerungen Die Klever Ringstraße soll am Donnerstag freigegeben werden

Nach 18 Monaten Bauzeit steht die Klever Ringstraße vor ihrer Freigabe für den Straßenverkehr. Das teilte die Stadtverwaltung nun mit. Am Mittwoch findet die Bauabnahme statt. Eine Freigabe der Ringstraße soll jedoch erst am Donnerstag oder am Freitag erfolgen können: Vor der Freigabe müssen noch einzelne Restarbeiten erledigt werden, unter anderem in Bezug auf die Schaltungen und die Induktionsschleifen der Lichtsignalanlagen, so die Stadt.