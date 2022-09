Reihenkonzerte Kleve : Ein fantastisches Eröffnungskonzert

Kleve Franziska Hölscher (Violine) und Marianna Shirinyan (Klavier) starteten die Saison der Reihenkonzerte in der gut besuchten Klever Stadthalle.

Mit einem fantastischen Eröffnungskonzert eröffneten Franziska Hölscher (Violine) und Marianna Shirinyan (Klavier) die Saison der Klever Reihenkonzerte. Sigrun Hintzen, Leiterin der Klever Konzerte, begrüßte das Publikum und wies dabei auch auf das Service-Angebot der Niag hin, dass ein On-Demand-Shuttle die Konzertbesucher sicher zur Stadthalle und zurückbringen könne. Als „eine ideale, traumhafte Zusammenarbeit, ein Verstehen ohne Worte“ beschrieben die beiden Künstlerinnen des Abends dann ihr Miteinander. „Den musikalischen Freund besser klingen lassen – ganz da sein“ als Grundlage dafür. Und so agierten sie in perfektem, lustvollem Zusammen- und Wechselspiel.

Das Duo wählte einen differenzierten Ansatz, ohne Übertreibungen, mit Fokus auf die Vielfalt der imaginativen Farbwerte ebenso wie auf die intensive kammermusikalische Interaktion. Kaum länger als ein paar Takte, wurde bei Anton Weberns „Vier Stücke op. 7 für Violine und Klavier“ das musikalische Geschehen zusammengedrängt und fragmentiert – nichts wurde dabei etwa „zweimal gesagt“. Auch in der Dynamik gingen die kurzen Werke in ihre Extreme.

Gleich zu Beginn von Maurice Ravels „Sonate G-Dur für Violine und Klavier“ präsentierte das Duo das in sich kreisende Hauptmotiv mit entsprechender Pathetik aufgewirbelt, um am Höhepunkt sukzessive chromatisch über gegenläufigen Parallelakkorden abzusinken, sozusagen von den Geistern der Romantik verlassen. In dem hummelflugartigen Perpetuum-mobile-Satz kamen humoristische Züge zum Klingen und entließen das Publikum in die Pause.