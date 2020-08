Kleve : Porsche-Veteranen in historischen Hallen

Info

Trend Andreas Schulz zu Folge seien die Ansprüche der Kunden in den vergangenen Jahren höher geworden. So halte man für diese gar eine Wohnung in der Nähe der Turmgarage vor, in der sie vor dem Kauf übernachten können.

Rückkehr Da grundsätzlich alle verkehrswichtigen Teile des Autos, darunter die Bremse, erneuert werden, liege die Reklamationsquote bei nur 40 Prozent.