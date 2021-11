Wechsel an der Spitze : Die Klever Grünen haben einen neuen Vorstand

Kleve Kristin Lemhöfer und Oliver Roth jetzt an der Spitze des Ortsverbands. Die bisherigen Sprecher waren nicht mehr angetreten.

Die Klever Grünen haben einen neuen Vorstand gewählt. Die bisherigen Sprecher Mara Janßen und Hannes Jaschinski kandidierten nicht mehr für die Spitze des Ortsverbandes. Stattdessen bilden nun Kristin Lemhöfer und Oliver Roth das neue Sprecher-Team. Veronica Vasterling als Schatzmeisterin und Volkhard Wille als Beisitzer sind bestätigt worden. Sharon Gerber-Crawford und Kevin Hellmuth wurden als Beisitzer neu in den Vorstand gewählt. Kristin Lemhöfer (49) ist Associate Professor an der Radboud Universität in Nimwegen und sachkundige Bürgerin im Sozialausschuss. Oliver Roth (49) arbeitet im Vertrieb einer niederländischen IT Distribution. Er war bereits Beisitzer im vergangenen Vorstand. Seit vergangenem Jahr ist er stellvertretender Sachkundiger Bürger im Ausschuss für Klima-, Umwelt- und Naturschutz.