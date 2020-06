Kleve : „Deinem Heiland, Deinem Lehrer“

Kleve Fronleichnam wurde erstmals 1246 im Bistum Lüttich gefeiert. Es ist ein katholisches Fest. Die Kirche feiert die Einsetzung der Eucharistie. Jesus ist in der Hostie gegenwärtig. Das Lied „Deinem Heiland, Deinem Lehrer“, ist das bekannteste Lied, das bei dem feierlichen Umzug gesungen wurde.

In den 50er-Jahren, nahm ich als Messdiener an der große Klever Fronleichnamsprozession teil. Die Prozession nahm ihren Anfang an der Stiftskirche und führte über die Lindenallee zum ersten Altar bei der Gaststätte „Zu den vier Winden“. Dort erteilte Pastor Theodor Janßen den sakramentalen Segen in alle vier Himmelsrichtungen.

Von der Christus-König-Kirche aus zog die Prozession zum Ehrenmal an der Stechbahn. Hier konnten alle Prozessionsteilnehmer den eucharistischen Segen, den Pastor Franz Ortner erteilte, empfangen. Die Altäre waren mit Blumen und Fahnen festlich geschmückt. Am Prozessionsweg standen kleine Hausaltäre. Teilweise waren auch kunstvolle Blumenteppiche gelegt. Kinder trugen Körbchen mit Blumen und streuten sie für den Heiland auf den Weg. Gläubige am Prozessionsweg knieten nieder, wenn die Monstranz vorbeigetragen wurde. Hinter dem Baldachin schritten die Ehrengäste, darunter der Konsul der Niederlande in Kleve. Die Klever Prozession wurde von Donnerstag auf Sonntag verlegt, damit die Geistlichen aus den Nachbarpfarren daran teilnehmen konnten. Viele Gläubige kamen auch aus dem Klever Umland säumten die Straßen. Die Mädchen des Lyzeums trugen blaue Kornblumenkränzchen auf dem Kopf. Die Kommunionkinder – Mädchen als Bräutchen und Jungen in ihren Kommunionanzügen - die Schulkinder, Jungfrauen, Jungmänner, Frauen und Männer, dazu die Fahnenabordnungen, bildeten eine gewaltige Prozession. Die Prozession bewegte sich vom Ehrenmal über die Held- oder Gruftstraße zur Unterstadtkirche, wo Pastor Paul van Husen den dritten Segen erteilte. Von dort trug ein Kapuzinerpater die Monstranz zum Spyckklösterchen, wo den Gläubigen der Schlusssegen gespendet wurde. Die Gesänge, vor allem „Deinem Heiland, Deinem Lehrer“ wurden von einer Musikkapelle begleitet. In seltenen Fällen nahm die Prozession von der Unterstadtkirche aus ihren Weg durch die Große Straße und Hagsche Straße bis zur Stiftskirche, wo an einem Altar vor den Trümmern des Gotteshauses der Schlusssegen erteilt wurde. Heute gibt es in den meisten Gemeinden einen Segensaltar. Dort wird der Gottesdienst gehalten und anschließend führt eine Prozession durch die Straßen.