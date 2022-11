„Ich bin sprachlos“ : Große Solidaritätsaktion – Klever bauen Steinmännchen wieder auf

Foto: Ludwig Krause 10 Bilder Klever bauen nach Zerstörung die Steinmännchen auf

Kleve Die Bestürzung nach der Zerstörung der Klever Steinmännchen war groß. Nun gibt es eine Welle der Solidarität: Am Wochenende kamen Dutzende Helfer in den Klever Wald. Erbauer Markus Gern zeigte sich „sprachlos“.

Als Markus Gern am Samstag vor einer Woche wie immer morgens in den Klever Wald ging, bot sich dem Erschaffer der Steinmännchen ein trostloser Anblick. Unbekannte hatten die kunstvoll arrangierten Figuren zerstört – und damit auch das Werk, in das Gern über so viele Jahre liebevoll Arbeit investiert hatte. Genau eine Woche später bot sich am gleichen Platz ein ganz anderes Bild. „Es ist unglaublich, was hier los ist“, sagt Gern.

Am Samstag haben sich Dutzende Freunde und Helfer, Spaziergänger und Handwerker, Rentner und Kinder im Klever Wald versammelt, um aufzuräumen. Und es kamen so viele, dass nach wenigen Stunden schon wieder der Aufbau der Steinmännchen begonnen werden konnte. „Mit so einem Andrang habe ich nicht gerechnet. Ich bin sprachlos“, sagt Gern.

Schon unter der Woche hatten viele Klever ihre Anteilnahme ausgedrückt, waren zu den Steinmännchen gekommen, manche mit Tränen in den Augen. Eine regelrechte Community hat sich im Laufe gebildet. Dass nun jemand „ihre“ Steinmännchen zerstört hat, nehmen sie persönlich. Und auch am Samstag ist das Unverständnis noch groß. „Wer macht sowas?“ Die Frage fällt immer wieder. Die Ohnmacht ist aber der Mithilfe gewichen – und alle packten am Samstag mit an. Kaffee und Kuchen wurde an die Helfer verteit, manche von ihnen waren vollgepackt mit Rechen, Schaufel und Eimer in den Wald gekommen, andere nur mit Handschuhen. Schon der große Andrang am Wanderparkplatz Hirschpfuhl zeigte: Die Klever bauen ihre Steinmännchen wieder auf.

Auch ein junger Vater aus Donsbrüggen ist darunter, er ist mit seinen zwei Töchtern dabei, um zu helfen. „Wir sind häufiger hier und die Mädchen waren richtig wütend, als sie erfahren haben, was passiert ist“, sagt er. Also packen sie jetzt mit an. Die Mädchen toben sich in der Kinderecke aus, bauen ihre eigenen Türme und verteilen danach klare Anweisungen: Erst müssten ihre Türme fotografiert werden. „Dann müssen wir regelmäßig vorbeikommen, um aufzupassen.“

Die Steinmännchen werden nicht wieder genauso aufgebaut, wie sie waren. „Es werden weniger kleine Steinmännchen sein als bisher. Alles wieder genau gleich aufbauen, das kommt nicht in Frage. Ich möchte ja nicht einfach ein Plagiat meines eigenen Werkes schaffen“, sagt Gern. Wie viele Steinmännchen es mal waren? Gezählt hat er sie nie.

Was man vor Ort merkt: Viele wollen wissen, wer für den Vandalismus verantwortlich ist. Die ermittelnden Behörden versuchen derzeit erst einmal zu klären, welcher Straftatbestand das Umwerfen von Türmen aus losen Steinen darstellen könnte. Eine sogenannte „gemeinschädliche Sachbeschädigung“ steht im Raum. Ein Bürger hat 200 Euro Belohnung für denjenigen ausgeschrieben, der einen entscheidenden Tipp für die Ergreifung der Täter gibt. „Ich habe keine Rachegedanken“, sagt Gern. Er sei ohnehin überrascht gewesen, dass es nicht schon viel früher zu größeren Beschädigungen gekommen ist. „Aber ich wäre froh, wenn sich so etwas nicht mehr wiederholt.“

Klar ist: Auch wenn die Steinmännchen jetzt große Aufmerksamkeit bekommen haben, ein beliebtes Ausflugsziel waren sie bisher bereits. „Ein Besucher hat es mal ein Wichteldorf genannt, ein anderer eine Pagodenstadt. Ich glaube, bei der Stadt Kleve hat man bisher die Bedeutung der Steinmännchen als Sehenswürdigkeit unterschätzt“, sagt Gern. „Ich sage immer scherzhaft, dass ich mehr Besucher als das Museum Kurhaus habe. Gerade wird klar, wie viel die Steinmännchen den Menschen bedeuten“, sagt er.