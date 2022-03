Von Blockbustern bis Arthouse : Was die Kinos im Kreis Kleve im März bieten

Licht aus, Film an: Die Kinos im Kreis Kleve bieten im März ein buntes Programm. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Fledermaus, Frauenfilmnacht, Filmkunstkino: Von den großen Lichtspielhäusern bis zur Arthouse-Leinwand gibt es im März einiges zu sehen im Kreis Kleve. Ein Überblick.

Der Duft von frischem Popcorn, ein guter Film – und vielleicht sogar eine Anregung zum Diskutieren. Die Kinos im Kreis Kleve bieten im März ein buntes Programm. Von den großen Lichtspielhäusern bis zum kleinen Filmkunsthaus: Wir blicken auf das Programm im März.

Kino in Kleve Das Klever Kino ist mit seinen acht Sälen das größte im Kreis Kleve und bietet natürlich die volle Bandbreite an Film-Neuerscheinungen. In dieser Woche läuft „The Batman“ mit Robert Pattinson in der Hauptrolle an. Das neueste Abenteuer um den Mann im Fledermauskostüm bekommt dabei zum Start fast schon überraschend positive Kritiken. Mit „Tod auf dem Nil“ ist die Neuverfilmung eines Hollywood-Klassikers um Detektiv Hercule Poirot zu sehen. In März startet auch die deutsche Komöde „Der Nachname“ mit Iris Berben, Christoph Maria Herbst und Florian David Fitz, die an den Erfolg von „Der Vorname“ anknüpfen will. Oscarpreisträger Jared Leto ist Ende des Monats in der Marvel-Verfilmung „Morbius“ zu sehen.

Info Das volle Programm im Internet Kino in Kleve www.kleverkinos.de Kino in Geldern www.herzogtheater.de Goli in Goch www.golitheater.de

Aber nicht nur für das große Kino ist Platz in Kleve: Am kommenden Mittwoch zeigt das Klever Kino wieder Arthouse: Mit „Gloria Mundi - Rückkehr nach Marseille“ sind Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin und Gérard Meylan in einem Drama von Robert Guédiguian zu bewundern.

Am 17. März findet die nächste Frauenfilmnacht im Klever Tichelpark-Kino statt. Gezeigt wird der Film „Komponistinnen“, vorher findet ein Klavierkonzert statt. Am 20. März geht es im Kino um Norwegen und die Hurtigrouten – in einem Live-Filmvortrag von Volker Wischnowski.

Kino in Geldern Fünf Säle bietet das Herzogtheater in Geldern – auch hier ist eine breite Palette an Filmen zu sehen. Neben bereits angesprochenem „The Batman“ oder „Der Pfad“ mit Jungschauspieler Julius Weckauf gibt es auch hier das Programm, das das Publikum von einem modernen Kino erwartet. Und ein bisschen mehr: In der Reihe „Filmauslese + Kunstverein“ werden ganz besondere Streifen gezeigt. So ist am 16. März das Drama „Wanda, mein Wunder“ zu sehen. Eine Woche später, am Mittwoch, 23. März, wird es musikalisch. Dann läuft auf der Leinwand das Konzert von Filmkomponist-Großmeister John Williams in Wien. Am 30. März kann sich das Publikum in Geldern dann davon überzeugen, wie sich Kristen Stewart als Prinzessin Diana in „Spencer“ schlägt.