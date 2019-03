Kleve: Schätze in schwarz auf weiß

KLEVE Die Bücherei der Pfarrei St. Mariä Himmelfahrt ist unter dem Dach der Grundschule „An den Linden“ zu Hause.

Das war ein lebhaftes Treiben, als Jeanette Phoelich, Gruppenleiterin der Sterngruppe des Kindergartens „Regenbogen“, mit 20 Jungen und Mädchen und fünf weiteren Erzieherinnen die Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB) Christus König in der Gemeinschaftsgrundschule „An den Linden“ bevölkerte. Jedes Kind durfte ein Buch aussuchen und später sogar mit nach Hause nehmen. „Das ist ein ganz beliebtes Angebot bei den Kindern“, sagte die Gruppenleiterin. Ein wenig später kam auch Heike Tauchmann, Heilpädagogin der U 3 des Familienzentrums Christus-König, mit sieben Kindern dazu. „Für die Kinder ist der Büchereibesuch eine wirkliche Bereicherung“, sagt sie. Das Leitungsteam mit Brigitte Tenhaft und Karla Bleß - beide seit 19 Jahren in der Büchereiarbeit tätig – wurde im Januar mit Heinz Nellesen verstärkt. Die KÖB gehört zur katholischen Kirchengemeinde St.-Mariä-Himmelfahrt Kleve. Sie kooperiert mit der Grundschule „An den Linden“ mit über 350 Schülern. Auch Klassen der Förderschule und Kindergartenkinder von „Regenbogen“, „Sonnenblume“ und „Familienzentrum Christus-König“ gehören zu den eifrigen Lesern. Der Anteil der Erwachsenen beträgt 10 bis 15 Prozent. Nach wie vor lieben Mädchen Pferdebücher und Jungen Fußballbücher. „Jedoch der Geschmack der sechs- bis zwölfjährigen Leser hat sich etwas gewandelt“, sagt Brigitte Tenhaft. So steht Gregs Tagebuch, ein Comic-Roman mit vielen Folgen, speziell bei Jungen hoch im Kurs. Dann gibt es die Serien „Der Muffin-Club“, „Nele“ und „Lotta-Leben“ oder auch „Hexe Lilli“, eine Serie, die bei Jungen und Mädchen beliebt ist. Dem hohen Anteil der ausländischen Schüler kommt die KÖB mit dem Buch „Otto, die kleine Spinne“ in zehn Sprachen entgegen. Oder „Mein Bilderwörterbuch“ gibt es in Deutsch und Arabisch, dazu verschiedene Sprachkurse als CD oder Bücher in vereinfachter deutscher Sprache. „Schon früh am Morgen kamen zwei muslimische Mütter und ein Vater, um Bücher für ihre Kinder zu holen“, erzählt Karla Bleß.