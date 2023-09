Zum 200. Geburtstag Die Kantorei Kalkar lädt zu einem Jubiläumskonzert

An St. Nicolai in Kalkar singt seit mindestens 200 Jahren ein Chor, das belegt eine Chronik von 1864/65. Der frühere, in der Franzosenzeit als Jean geborene Lehrer und Dirigent Johann Franz Haan wird dort als 1823 eingetretenes Mitglied geführt. Das ist der älteste Nachweis und Grund dafür, das Jubiläum des Chors mit einem Konzert zu feiern. Die einst nur aus Männerstimmen bestehende Gruppierung kann auf eine wechselhafte Geschichte zurückblicken. Mehr als 30 Sängerinnen und Sängern singen in der heutigen Kantorei.