Der Kreis Kleve teilt sich auf in die Wahlkreise 54 Kleve I (Geldern, Issum, Kalkar, Kerken, Kevelaer, Rheurdt, Straelen, Uedem, Wachtendonk, Weeze) und 55 Kleve II (Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein, Goch, Kleve, Kranenburg, Rees). Welche Kandidaten treten bei der Landtagswahl an? Ein Überblick.