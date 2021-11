Geschenke für Kinder : Die Kalkarer Tafel bereitet wieder Wunschbaumaktion vor

Kalkar Trotz steigender Infektionszahlen arbeitet die Tafel in Kalkar weiter, bis der Vorstand eine andere Entscheidung trifft. Am 22. Dezember verteilen die Mitarbeiter Geschenke an Kinder von zwei bis zehn Jahren.

Im Frühjahr musste die Tafel für einige Wochen geschlossen werden. Die der Tafel Kalkars hatten Kunden mehrfach auf die Einhaltung der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen hinweisen müssen. Neben der Einhaltung aller Vorschriften wurden zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um die Warenausgabe dienstags sowie freitags möglichst infektionssicher zu gestalten. Dabei sind alle Berechtigten dazu eingeladen, der Tafel einen Besuch abzustatten. Jede Person, die entweder einen Leistungsbescheid der öffentlichen Hand, eine Bedürftigkeitsbescheinigung eines öffentlichen Wohlfahrtsverbandes zur vorübergehenden Abholung von Waren oder ein geringes Einkommen hat, kann Waren zu einem Preis von einem Euro kaufen. Zur Weihnachtszeit bereitet die Tafel Kalkar nun wieder die „Wunschbaumaktion“ vor, um Kindern mit einem Weihnachtsgeschenk eine Freude zu bereiten.

Am 22. Dezember, von 16 bis 18 Uhr, verteilen die Mitarbeiter die Geschenke an Kinder von zwei bis zehn Jahren in der Tafel. Dabei wird die Tafel finanziell von der Ärztegemeinschaftspraxis am Monreberg, der Bäckerei Brödje am Markt und Hörgeräte Geers unterstützt. Auch das Brauhaus Kalkarer Mühle unterstützt erstmalig die Aktion „Wunschbaum“. Jeder Bürger, der sich hier beteiligen möchte, kann zur Tafel Kalkar kommen.