In Wissel und Appeldorn Kalkars Sportvereine bekommen zwei Kunstrasenplätze

Ein extern vergebenes Gutachten zur Sportstättenentwicklung in Kalkar hatte ergeben, dass die Stadt über zu viele Sportplätze verfügt. Was im Grundsatz kein Problem darstellen müsste (den Bürgern vermutlich sogar gut gefällt) – aber sie müssen unterhalten werden und das kostet viel Geld, das Kalkar nicht hat. Zudem ändern sich die Ansprüche an die Sportanlagen. Insbesondere sind viele Plätze im Winter wegen Witterungseinflüssen unbespielbar. Deshalb gibt es den Rat der Experten, sich von der einen oder anderen wenig genutzten Fläche zu trennen und stattdessen ganzjährig verfügbare Kunstrasenplätze anzulegen. Nach längerem Hin und Her entschied die Politik jetzt, dass Wissel und Appeldorn Kunstrasenplätze bekommen sollen, die auch von den Mannschaften der Nachbardörfer genutzt werden dürfen.