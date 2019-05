Soziales Engagement : Gemeinsam für Bens zweiten Kampf

Das ist Ben, der kleine Leukämie-Patient. Foto: Privat

Kleve Der dreijährige Junge aus Materborn leidet an Leukämie. Nun wurde er im Düsseldorfer Uniklinikum ins künstliche Koma versetzt. Die Initiative „Wir helfen Ben“ sucht einen Stammzellenspender und sammelt Geld für die Familie.

Von Maarten Oversteegen

Während andere Kinder seines Alters auf dem Spielplatz, im Tiergarten oder im Planschbecken unterwegs sind, sieht der dreijährige Ben seit geraumer Zeit bloß die klinisch-weißen Wände der hiesigen Krankenhäuser. „Es ist mitunter dramatisch, wirklich zum Heulen“, sagt Leandra Gerrits. Ben erhielt im Februar 2017 die Diagnose Blutkrebs. Seitdem dreht sich in seinem Leben alles um den Kampf gegen die bösartig entarteten Zellen. Gerrits und Thomas Eulenpesch haben die Initiative „Wir helfen Ben“ gegründet, die den Jungen und seine Familie unterstützen soll.Leukämie ist eine der schwersten Krebserkrankungen. Expertenangaben zu Folge liegt die Überlebenschance der Patienten bei nur etwa 50 Prozent. Da wundert es nicht, dass der weiße Blutkrebs insbesondere für schwache und kleine Körper gefährlich ist. So auch bei Ben. Eine Lungenentzündung setzte ihm vor zwei Wochen zudem so sehr zu, dass er im Universitätsklinikum Düsseldorf ins künstliche Koma versetzt wurde. Zuvor musste bereits die Chemotherapie ausgesetzt werden. „Das war ein unglaublicher Schockmoment. Wir sind mit Herz und Seele bei ihm“, sagt Gerrits. Dabei schien Ben zwischenzeitlich bereits auf gutem Wege: Im Februar setzten die Ärzte seine Medikamente aus, er schien gesund. Doch nur drei Wochen dauerte das Zwischenhoch. „Dann wurde wieder die Diagnose aufgestellt: Der Blutkrebs ist zurück, nur jetzt noch schlimmer“, sagt Gerrits. Sie und Eulenpesch sind seit vielen Jahren mit den Eltern befreundet. Ihre Namen wollen diese aus Gründen der Privatsphäre nicht nennen. „Dann würde ihr Handy nicht mehr stillstehen“, sagt Eulenpesch.

Was Ben nun am drängendsten braucht, ist eine Stammzellenspende. Doch das gestaltet sich schwierig. „Neun von zehn Patienten kann mit einer solchen Spende geholfen werden. Doch aktuell ist keine zu finden. Die weltweite Datenbank wurde durchforstet, bisher war es vergebens“, sagt Gerrits. Die Knochenmarkspende ist für August angesetzt. Daran, dass sich bis dahin kein Spender finden könnte, wollen Eulenpesch und Gerrits nicht denken. „Doch die Zeit drängt“, sagen sie. Vor einigen Wochen setzte sich der Freundeskreis der Familie an einen Tisch und stellte einen Plan auf, wie sie helfen können. In sozialen Netzwerken und auf einer eigenen Internetseite machte das Team aus knapp 20 Personen den Fall publik und warb um Spenden. Mit Erfolg: Innerhalb einer Woche kamen so knapp 7000 Euro zusammen. Das Geld sei dringend notwendig, da Bens Eltern ob der Krankheit vorerst nicht arbeiten können. „Jede Minute verbringen sie im Krankenhaus“, sagt Gerrits. Zudem würde die Anschaffung spezieller Kleidung für Ben nicht von der Krankenkasse bezahlt werden.

Info Spenden an die Initiative "Wir helfen Ben!" Spenden "Jeder Euro hilft", sagen die Initiatoren Eulenpesch und Gerrits. Das Spendenkonto lautet: DE07 3245 0000 1030 3393 68 bei der Sparkasse Rhein-Maas

Informationen Mehr über die Geschichte von Ben ist auf der Internetseite www.wir-helfen-Ben.de zu lesen.

Nun wollen Gerrits und Eulenpesch auch zur Typisierung und Registrierung als Stammzellenspender aufrufen. Ende Juni soll dazu eine Veranstaltung im Klever Konrad-Adenauer-Gymnasium stattfinden. Die Hoffnung: Vielleicht ist ein passender Spender dabei. Doch das gleiche einer Lotterie, erklärt Eulenpesch. Auf die Ähnlichkeit der Blutgruppen komme es nicht an, sondern auf die möglichst genaue Übereinstimmung der Gewebemerkmale zwischen Spender und Patient. In Frage kommen grundsätzlich gesunde, volljährige Personen. Doch sogar die Deutsche Knochenmarkspenderdatei, eine gemeinnützige Organisation, die die Heilungschancen der an Leukämie Erkrankten verbessern will, sagt: „Eine Übereinstimmung zu finden, ist sehr kompliziert und wird deshalb mit der sprichwörtlichen Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen verglichen.“