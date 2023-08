„Die Illusion des Überflusses“ Aktion im Klever Kino zur Umweltzerstörung soll aufrütteln

Worum geht es in dem Film „Die Illusion des Überflusses“? „Der Dokumentarfilm beschreibt die bemerkenswerte Reise von drei Umweltaktivistinnen aus Lateinamerika und deren unermüdlichen Widerstand gegen Umweltzerstörung“, sagt Philip-Marcel Cantos Siemers von der Stadt Kleve. „Sie kämpfen für das Überleben ihrer Gemeinschaften und für eine intakte Umwelt. Dabei legen sie sich unter Einsatz ihres Lebens mit mächtigen Wirtschaftsinteressen an.“ Der Dokumentarfilm beleuchte die Herausforderungen, denen sich die drei Frauen in ihrem Kampf um ihre Länder und deren Bewohner stellen müssen, so Cantos Siemers weiter. Der Film wird in Originalsprache – teils in Englisch, teils in Spanisch – mit deutschen Untertiteln gezeigt.