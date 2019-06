Kleve : Informationsnachmittag an Hochschule Rhein-Waal

Informationsnachmittag an Hochschule Rhein-Waal

kleve (RP) Master oder nicht? Diese Frage stellen sich viele Bachelorstudierende. Um bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen, hat die Zentrale Studienberatung der Hochschule Rhein-Waal gemeinsam mit dem Career Service die Veranstaltung „Master for me?

“ aufgelegt. Inhaltlich stehen dabei vor allem im Vordergrund die Vorteile, die ein Masterabschluss auf dem Arbeitsmarkt bietet, die Zulassungsvoraussetzungen, die Klärung, welcher zu den eigenen Vorstellungen am besten passt, sowie das Angebot der elf Masterstudiengänge an Hochschule Rhein-Waal.

Die Besucher erwartet ein Nachmittag gefüllt mit Vorträgen und Informationen über das Masterangebot und Tipps zur Entscheidungsfindung, ob und wann ein Masterstudium sinnvoll ist. „Mit dem Bachelor bieten sich in vielen Bereichen bereits hervorragende Einstiegschancen. In bestimmten Berufsfeldern ist ein Master allerdings zwingend notwendig. Die Entscheidung über den akademischen Lebenslauf sollte daher ganz individuell getroffen werden“, so Imke Hans vom Career Service der Fakultät Gesellschaft und Ökonomie.