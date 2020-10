Hochschule Rhein-Waal : Vor US-Wahl: HSRW-Projekt über Deustchland und die USA

Kleve Die Hochschule Rhein-Waal ging mit Studenten der Frage nach, wie sich das Verhältnis zwischen Deutschland und der USA vor der Wahl in den Vereinigten Staaten darstellt.

Noch wenige Tage bis zu den Wahlen in den USA. Alexander Brand, Professor für Politik an der Fakultät Gesellschaft und Ökonomie der Hochschule Rhein-Waal (HSRW), Joshua Spero von der Fitchburg State University in Kleves Partnerstadt und Klaus Hegemann, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der HSRW, gingen der Frage nach, wie sich das US-amerikanisch-deutsche Verhältnis aus der Perspektive der Studierenden im Wahljahr in den USA darstellt. Daraus wurde ein Forschungsprojekt, dass trotz Corona weiter lief und jetzt, wenige Tage vor der Wahl noch einmal ein Zwischenergebnis der Befragungen darstellt. „Wir wollten vor allem mit Blick auf die jungen Menschen, also auf die Zukunft sehen, wie man zur deutsch-amerikanischen Freundschaft steht“, sagt Hegemann.