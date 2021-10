„Halloween Weekend of Fear“ im E-Dry

Das House of Fear schmeißt an zwei Tagen gruselige Halloween-Partys. Gespielt wird Goa von Puentez & Tiefblau am Samstag, Techno von Noel Holler x Propaganda gibt es am Sonntag.

Wann:

Samstag, 30. Oktober und Sonntag, 31. Oktober

Beginn:

22 Uhr

Tickets:

14,90 Euro

Wo:

Diskothek E-Dry, Venloer Straße 10, 47608 Geldern

Tickets (Samstag) gibt es hier

Tickets (Sonntag) gibt es hier