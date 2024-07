Tischler aus dem Kreis Kleve Diese bemerkenswerte Stücke haben Azubis gebaut

Der zweite Preis ging an Filip Walczak aus Kleve. Er wurde bei der Firma Winkels Interior Design Exhibition GmbH in Kleve ausgebildet. Sein Gesellenstück, das hängende Sideboard aus Kirschbaum mit der schlichten Oberfläche und den verrückten Winkeln, gibt dem Möbelstück ein modernes Aussehen. „Die große Besonderheit an meinem Stück ist die große Schiebetür, die sich in beide Richtungen jeweils zwei Drittel aufschieben lässt. Dies gewährleistet guten Zugang zu dem Inhalt, sowie dem Schubkasten, der sich hinter dieser Front verbirgt“, beschreibt der heutige Geselle sein Sideboard. Bei der Jury wurde der farbliche Kontrast, die verrückten Winkel, die eigene Dynamik sowie das kleine Versteck, das sich im Inneren des Gesellenstückes befindet, mit vielen Punkten belohnt.