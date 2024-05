Generalunternehmung soll Bau ausführen Wissel und Appeldorn bekommen neue Grundschulen

Seit vielen Jahren ist es ein großes Thema: Die Grundschulen der Stadt Kalkar sind stark sanierungsbedürftig. Während die Josef-Lörks-Schule in Kalkar Mitte in die früheren Räume des Gymnasiums übersiedeln konnte, warten die Schulgemeinden in Wissel und Appeldorn noch immer auf bessere Zeiten. Klar ist, dass Grundsätzliches geschehen muss, und in der jüngsten Ratssitzung wurden dafür Pflöcke eingeschlagen: Nach Vorbereitung im Fachausschuss beschloss die Politik einstimmig, die Sache einem Generalunternehmer anzuvertrauen. In Wissel geht es um einen Neubau, in Appeldorn um Sanierung und Erweiterung.