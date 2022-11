„Die Grünen Jungs“ aus Bedburg-Hau 60 Jahre später – und sie kegeln immer noch

Es geschah im September des Jahres 1962. Deutschland befand sich in der Wirtschaftswunderzeit, als 13 mehr oder weniger in der Landwirtschaft involvierte junge Männer auf der Huisberdener Kirmes an der Theke zusammenstanden, um die Gründung eines Kegelklubs zu beschließen. Einige Interessierte nahmen die Sache in die Hand und fragten in Gaststätten in Kalkar und Hasselt nach, die eine Kegelbahn besaßen, ob man diese mieten könnte. Mit der Gaststätte der Familie Euwens in Hasselt an der Kalkarer Straße, die später vollständig abbrannte, wurde man sich schließlich einig. Und so wählte man den Mittwoch als Kegelabend in einem 14-tägigen Rhythmus aus. Den Montag und den Dienstag schlossen die Kegelbrüder kategorisch aus, da sie lieber an diesen Tagen zu einer Kirmes in der Umgebung fuhren. Was keiner damals ahnen konnte: 60 Jahre später gibt es den Klub immer noch – in diesem Jahr feiert er runden Geburtstag.