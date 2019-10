Kranenburg : Die Wunden sind geheilt

Das Denkmal St.-Johannes-Stift am Kirchplatz: Die Vergangenheit hat jetzt wieder eine Zukunft. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kranenburg Die Geschichte des Kranenburger St.-Johannes-Hospitals ist lang und von Höhen und Tiefen geprägt. In seiner mehr als 125-jährigen Historie erlebte das Haus zuletzt seine schwerste Zeit. Doch die ist überstanden.

„Alle Wege des Herrn sind Barmherzigkeit“, PS 24.10

Der Satz steht im Alten Testament und im Eingang des historischen Kranenburger Krankenhauses. Er stammt von König David. Eingelassen in den Fußboden, besteht der Psalm aus kleinen Mosaiksteinchen. Seit 1893 ist der poetische Satz im Flur des St.-Johannes-Stifts zu lesen. Es ist der Eingang zu einem Gebäude, das ein bewegtes Leben hat.

Info Das Krankenhaus über die Jahre hinweg 1891 Grundsteinlegung 1893 Fertigstellung, Einzug der ersten Schwestern 1923 75-jähriges Jubiläum wird lediglich mit einer Messe gefeiert. 1940 Nutzung als Feldlazarett 1944 Bombenangriff, das Gebäude wird getroffen. 1966 Erneuerung und Erweiterungsbau fertiggestellt. 1983 Aufgabe als Krankenhaus bis 2000 Wohnung für Menschen mit Handicap.

Es heißt, der Flur sei die Visitenkarte eines Hauses. Für das ehemalige Hospital am Kirchplatz trifft das zu. Wer die Türe hinter sich gelassen hat, steht in einem eindrucksvollen Gang. Die ersten Meter in dem renovierten Gebäude halten, was sie versprechen. Es ist ein prächtiges Haus. Wonach es jahrelang nicht aussah. Es war ein kostbares Gemäuer, das sich selbst überlassen wurde. Seit 2000 stand es leer. Sein Schicksal schien vorgezeichnet. Das Haus war marode. Ein Brand im Jahr 2015 und das hineingepumpte Löschwasser lieferten einen weiteren Beitrag. Die Heilanstalt gehörte in die Kategorie einstürzende Altbauten. Der Zerfall rückte unaufhaltsam näher.

Dass es eine Zukunft für das historische Haus gibt, stand vor vier Jahren fest. Ein Stück Geschichte wurde vor dem Verfall bewahrt. Zwei Wochen ist es her, da segnete Pfarrer Christoph Scholten das sanierte Haus neu ein.

Der Kranenburger Marc Peters (46) hat das historische Krankenhaus vor dem herannahenden Ende bewahrt. Der Investor kaufte das Gemäuer und baute es nahezu originalgetreu wieder auf. Peters hegt eine Vorliebe für denkmalwürdige Bauten. So erwarb er auch die neben dem Krankenhaus stehende Küsterei und versetzte sie in ihren ursprünglichen Zustand. „Es wäre eine Schande gewesen, wenn das St.-Johannes-Hospital abgerissen worden wäre“, sagt Peters.

Das neugotische Haus besitzt wieder den Charme, den viele historische Gemäuer innehaben. Mehr als 126 Jahre ist das ehemalige Krankenhaus alt. Clemensschwestern zogen hier 1893 als erste ein. Die Zahl der Ordensfrauen stieg ebenso stetig, wie die der Patienten und Umbauten. In seiner Historie wurde das Spital zehnmal vergrößert und erneuert.

Als die Ordensfrauen 125 Jahre in Kranenburg waren, verfasste der damalige Pfarrer Heinrich Brey 1973 eine Festschrift. In der nimmt er auch den Psalm aus dem Flur auf. Die Schwestern füllen die Barmherzigkeit mit Leben, schreibt er. Reichlich Dank verteilt er in seinem Grußwort: Zunächst an Gott, den Herren, dann den Gönnern des Krankenhauses, den Ordens- und schlussendlich auch den weltlichen Schwestern.

Teilweise zerstört wurde das Spital während des Zweiten Weltkriegs. Es war der Klever Architekt Toni Hermanns, der die Sanierungsvorschläge ausarbeitete. Die Schäden wurden behoben, ein Erweiterungsbau 1967 fertiggestellt. Das Krankenhaus blühte in den 70er Jahren auf. Dafür sorgte auch eine neue Geburtenstation. Zahlreiche Kranenburger und Klever kamen hier zur Welt. Ab 1983 wurde es nicht mehr als Krankenhaus genutzt. Bis 2000 wohnten hier im St.-Johannes-Stift Menschen mit Handicap. Danach stand es leer.

Johannes Stinner ist Archivar der Gemeinde Kranenburg. Für ihn ist das St.-Johannes-Hospital ein gutes Beispiel für die sich im 19. Jahrhundert verändernde medizinische Versorgung. „Die Bewegung für eine ortsnahe Behandlung kam zu der Zeit stark auf. Die Leute mussten eben nicht mehr kilometerweit laufen, damit ihnen geholfen wird.“ In diese Traditionslinie gehört auch das Klever Krankenhaus.

An einer Stelle seiner Festschrift erzählt Pfarrer Heinrich Brey was passierte, nachdem das Haus in den Dienst der Krankenpflege gestellt war. „Viel Segen ist seit diesen Tagen über die Kranken und ihre Familien geströmt. Doch manches Menschenkind hat von hier aus auch die Reise in die Ewigkeit angetreten.“ Wie das Haus beinahe selbst.

Der katholischen Kirche gehörte das geschichtsträchtige Gebäude. Dass es wieder eine Zukunft hatte, lag nicht an der Pfarrgemeinde. Die wollte das historische Gemäuer abreißen. An der Stelle sollte ein Gemeindezentrum entstehen. Man bewertete die Restaurierung als nicht wirtschaftlich. Das Bistum Münster beurteilte die Lage ebenso.

Zehn Jahre ist es her, als der Abbruchantrag bei der Gemeinde einging. In einer Allianz aus Bürgern, Politik und Verwaltung formierte sich der Widerstand. Selten gab es eine größere Einigkeit, als was die Zukunft des Spitals betraf. Unterschriften wurden gesammelt, schließlich kam es zur juristischen Auseinandersetzung. Ein historisches Juwel der Gemeinde wurde zumindest vor dem Abriss bewahrt. Manchmal sind verlorene Gerichtsverfahren auch von Vorteil. Das Urteil lautete: Die Kirche habe einen besonderen Auftrag, solche Denkmäler zu erhalten. Hier ging es auch nicht allein darum, ein Haus dem Erdboden gleichzumachen. Das St.-Johannes-Hospital gehört zu einem Ensemble - bestehend aus Pfarrkirche, Pastorat und Küsterei. Allesamt Baudenkmäler, die gemeinsam an Bedeutung gewinnen.

Bürgermeister Günter Steins war einer, der sich für den Erhalt einsetzte. „Es hat viel Arbeit gekostet. Aber die hat sich gelohnt“, sagt er. Für ihn war es ein Verfahren, aus dem alle Beteiligten als Gewinner hervor gingen. Das Haus wurde saniert. Die Kirchengemeinde erhielt ein grenznahes Grundstück für das Pfarrheim hinter der Küsterei und ist ebenso froh über die gelungene Restaurierung des Spitals. „Das Haus ist mit viel Liebe zum Detail wieder aufgebaut worden“, sagt Steins. Es sei ein Glücksfall, dass es hier einen Käufer gibt, der nicht allein auf Rendite schiele.

Investor Marc Peters lebt seit seiner Geburt in Kranenburg. Ihm liegt etwas an der Historie. Wenn der Gartenbau-Unternehmer auf dem Kirchplatz steht, blickt er auf die zwei Altbauten, die beide von ihm erhalten wurden. „In der alten Küsterei wohnte einst mein Onkel“, sagt Peters und zeigt nach links. An einer Hausseite hat er ein Warenzeichen wiederherstellen lassen. Übergroße Stifte weißen auf das ehemalige Schreibwarengeschäft hin. Zufrieden guckt er nach rechts, Richtung Krankenhaus. Der 46-Jährige weiß mittlerweile, dass alte Bauten unberechenbar sind. „Besonders aufwendig war die Installation der Brandschutzanlagen“, sagt Peters.

Das Entree mit dem im Flur eingelassenen Psalm aus Mosaiksteinchen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Marc Peters mit Ehefrau Dr. Yvonne Peters im beeindruckenden Kellergewölbe des historischen Hauses. Foto: Markus van Offern (mvo)

Der Zerfall hat keine Spuren hinterlassen. Foto: Evers, Gottfried (eve)