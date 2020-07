Gemeinde hat 50 Bewässerungssäcke angeschafft : Die Gemeinde Kranenburg sucht Baumpaten

Die Gemeinde Kranenburg hat 50 solcher Bewässerungssäcke (Archivbild) angeschafft. Jetzt werden Baumpaten gesucht. Foto: Stadt Wegberg

Kranenburg Die Trockenheit der vergangenen Jahre habe den Bäumen schwer zugesetzt. Die SPD will gegensteuern. Nun läuft ein Pilotprojekt an. Für die 50 neuen Bewässerungssäcke werden Baumpaten in Kranenburg gesucht.

Bäume seien, da ist sich die Gemeine-Verwaltung in Kranenburg sicher, die grüne Lunge der Erde. „Doch die anhaltende Trockenheit der vergangenen Jahre macht den Bäumen schwer zu schaffen“, sagt Stefanie Peters, Mitarbeiterin im Bauamt. Damit das Grün im öffentlichen Raum auch in den nächsten Jahren der zunehmenden Hitze trotzen kann, soll nun die Kranenburger Bürgerschaft aktiv werden. „Dabei helfen schon einfache Mittel, wie eine regelmäßige Beregnung mit dem Gartenschlauch oder der Gießkanne“, sagt Peters. So hat die Gemeinde das Projekt „Baumpatenschaften“ auf den Weg gebracht.

Wer eine solche übernehmen will, kann sich im Bauamt der Gemeinde melden. Von dort bekommt man einen Bewässerungssack gestellt, der am Stamm angebracht und zur Langzeitbewässerung befüllt wird. Bewässerungssäcke sorgen dafür, dass Gießwasser nicht unkontrolliert abläuft, sondern tatsächlich die Baumwurzeln erreicht.