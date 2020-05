Kranenburg : Kampf gegen Eichenprozessionsspinner

Kranenburg An ausgesuchten Eichen wird eine Biozid-Behandlung vorgenommen. Da es sich um ein biologisches Pflanzenschutzmittel handelt, geht vom dem Mittel keinerlei Gefährdung für Mensch, betont die Gemeinde.

Nachdem in den vergangenen Wochen 35 Meisen-Nistkästen, als erste präventive Maßnahme gegen den Eichenprozessionsspinner in Kranenburg, aufgehängt wurden, wird auch an ausgesuchten Eichen eine Biozid-Behandlung vorgenommen. Da es sich um ein biologisches Pflanzenschutzmittel handelt, geht vom dem Mittel keinerlei Gefährdung für Mensch und Tier aus, natürlich mit Ausnahme für den Eichenprozessionsspinner. Dies sind zwei von mehreren Maßnahmen zur Eichenprozessionsspinner-Bekämpfung in der Gemeinde. Ebenfalls werden an befallenen Eichen Lockstofffallen montiert. Durch den. Eichenlockstoff werden die Eichenprozessionsspinner in einenKunststoffbeutel der Falle gelockt. Dann können die Tiere unkompliziert eingesammelt werden. Sollten diese Maßnahmen nicht ausreichen, wird die Gemeinde Kranenburg, wie in den vergangenen Jahren, die Nester der Eichenprozessionsspinner einzeln und mit entsprechender Schutzausrüstung absammeln.